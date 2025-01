Che Tempo Che Fa gli ospiti di oggi domenica 19 gennaio | Papa Francesco e Cecilia Sala

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – 19 ospiti speciali per la prima puntata del 2025 di 'Che Che Fa'. Ci saranno nel programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, in onda ogni domenica alle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+. In studio anche Max Pezzali, protagonista dello show 'Max Forever – Questo Pala non è un albergo', di nuovo in scena con 7 nuove date al Palazzo dello Sport di Roma dal 24 gennaio, dopo lo straordinario successo delle prime 18 date di Milano e Roma andate tutte sold out. Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, di nuovo insieme al cinema con '10 giorni con i suoi', terzo capitolo della celebre saga cinematografica diretta da Alessandro Genovesi. E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele.