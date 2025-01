Ilrestodelcarlino.it - Champions, Bologna blindata per l’arrivo dei tifosi del Borussia: ecco il piano sicurezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 gennaio 2025 – La città si prepara ad accogliere i quasi 3.000delattesi in città tra domani e martedì, in vista della partita diLeague con ilal Dall’Ara. Oltre all'ordinanza emessa dopo il Comitato per lae l'ordine pubblico, che vieta la vendita d’asporto di vetri e lattine per lunedì e martedì in centro e la somministrazione di alcolici anche dentro ai locali per martedì pomeriggio, anche le forze dell’ordine hanno messo in campo un dispiegamento di forze straordinario. Nello specifico, la Questura diha predisposto uno strutturato servizio al fine di gestire inla presenza dell’elevato numero diospiti nelle strade del centro storico, per prevenire criticità nelle varie fasi dell’evento. Così, per domani è stato disposto l’impiego di 250 uomini appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale, che verranno incrementati a circa 500 unità nel giorno del match.