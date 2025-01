Champagne in calo del 92% nel 2024 pesano le incertezze economiche e i rivali

Quifinanza.it - Champagne in calo del 9,2% nel 2024, pesano le incertezze economiche e i rivali

Le spedizioni difrancese hanno registrato undel 9,2% nell’ultimo anno, influenzate dallee politiche che hanno ridotto l’interesse dei consumatori per lo spumante in mercati strategici come Francia e Stati Uniti, secondo quanto riferito dall’associazione dei produttori.I fattori che portano aldelle spedizioniGli stessi produttori a luglio avevano richiesto una riduzione della quantità di uve raccolte per quest’anno, in risposta a undelle vendite di oltre il 15% nella prima metà del. Complessivamente, le spedizioni dell’anno sono scese del 9,2% rispetto al 2023, totalizzando 271,4 milioni di bottiglie, secondo quanto riportato dal Comité. La vendemmia delnella regione delloera stata fortemente penalizzata dalle avverse condizioni climatiche registrate dall’inizio dell’anno, tra cui gelate e piogge persistenti, che hanno favorito la diffusione di infezioni fungine come la muffa nei vigneti.