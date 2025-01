Sport.quotidiano.net - Cestistica cantiere aperto: "A Broni senza attenuanti"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Inizia il girone di ritorno per laancora in difficoltà per alcune pesanti assenze (causa infortuni) e con un mercato ancora, con gli sforzi concentrati sull’arrivo di un pivot che però la società fa fatica a trovare. "Templari è ancora fuori per un paio di settimane e Guzzoni non è al meglio. Con la partenza di D’Angelo la coperta è corta, ma andremo oggi aper cercare di fare al meglio. Purtroppo il momento è così e dobbiamo comunque reagire" analizza la situazione il direttore sportivo Pollio. La partita contro, a pari punti in classifica, è sulla carta una sfida abbordabile per le spezzine, ma le condizioni dellasono la variabile che potrebbero spostare gli equilibri del match. Coach Corsolini al di là delle oggettive difficoltà del momento, è comunque fiducioso sul prosieguo del campionato e dell’ obiettivo finale da raggiungere, i playoff.