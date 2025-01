Ilrestodelcarlino.it - Cervia, il bomber Pasolini suona la carica. Il Classe tenta il colpaccio a Fratta Terme

Il campionato di Promozione manda in scena domani oggi, alle 14.30, le gare della quarta giornata di ritorno.United-Riccione. Il campo principale è il ‘Todoli’ di Milano Marittima, dove va in scena il big match della giornata. I padroni di casa – reduci da due vittorie esterne e un pareggio interno – sono al sesto posto con 35 punti ed inseguono proprio la formazione della Perla che, con 37 punti, è invece quarta, godendosi la zona playoff. Per l’undici gialloblù, che deve serrare le fila in difesa, dove ha subìto troppo (29 reti), è l’occasione propizia per inserirsi definitivamente nella lotta di vertice. Are la, il(15 reti), attuale capocannoniere del girone D. All’andata, lo scontro diretto finì a reti bianche.. Altro match di cartello, è quello che mette di fronte la terza forza del campionato a -1 dalla piazza d’onore e reduced da 13 risultati utili consecutivi, e i biancorossi del, che stanno facendo valere i 32 punti e il 7° posto solitario in classifica.