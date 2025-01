Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala: “Il giorno prima del rilascio sono stata interrogata per 10 ore, incappucciata. Sono crollata, mi hanno dato un calmante”

“Durante gli interrogatori ero sempre, con la faccia al muro. Ildelmifatto domande per 10 ore., miuna pasticca”: ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che fa,ha raccontato i dettagli della sua prigionia in Iran, dove èdetenuta in isolamento per 21 giorni nel carcere di Teheran. “Mi interrogava sempre la stessa persona in perfetto inglese e capivo che conosceva molto bene l’Italia” ha raccontato la giornalista, fornendo un particolare in tal senso: “Questa persona mi ha chiesto se preferivo l’impasto della pizza romana o napoletana, questa è una cosa che solo chi ha familiarità con l’Italia può chiedere”. Poi altri particolari degli interrogatori: “Cimomenti in cui ti fanno rilassare, magari con una sigaretta.