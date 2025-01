Dilei.it - C’è posta per te, il siparietto tra Stefano De Martino e Maria De Filippi: “Cambia tutto”

Leggi su Dilei.it

Il 18 gennaio 2025 è andata in onda la seconda puntata di C’èper te che ha presentato al pubblico, come sempre, varie storie che trasmettevano emozioni di colore diverso. La prima di tutte le vicende protagoniste dell’episodio era la storia di un regalo, voluto da Gianluca e Andrea per la loro nonna e per la loro mamma. I due ragazzi, che avevano perso il padre in tenera età e, in seguito, anche il nonno, hanno avuto l’aiuto diDeper la loro sorpresa.Il conduttore televisivo è stato protagonista anche di un simpaticoconDeDe, ironico a C’èper teDeè stato protagonista della prima storia della puntata di C’èper te del 18 gennaio 2025. Accolto in studio da unaDemolto felice e sorridente di vederlo, il presentatore televisivo è stato salutato nel migliore dei modi anche dal pubblico lì presente che si è lasciato andare anche a una standing ovation, commentata daDecon affetto: “Mi mancava”.