C'è posta per te flash: le storie della puntata del 18 gennaio 2025

C’èper te: lein brevesecondaandata in onda sabato 18su Canale 5 in prime time Ladi C’èper te di sabato 18si è aperta con l’ospite Stefano De Martino per fare la sorpresa alla nonna e alla mamma di Gianluca e Andrea, cresciuti senza il papà, che hanno voluto ringraziare le due donne perché grazie a loro non hanno preso delle brutte strade. A sostenerli il conduttore Rai pronto a sorprenderle con la sua simpatia e il suo affetto.“I nostri pianeti stanno tornando a girare nel verso giusto, perché la vita ti deve tanto e tu, mamma, meriti tutto” scrivono i due ragazzi nella lettera che è anche indirizzata alla nonna:“Siete sempre state capaci di trasformare il male in bene, riuscite sempre a darci serenità”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’e?Per Te (@ceperteufficiale)Poi la storia di Lucia che da sette anni non vede più il figlio Claudio a causa di una lite con la moglie.