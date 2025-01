Ilrestodelcarlino.it - Castrocaro e Ladino, animali protagonisti della festa di Sant'Antonio abate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Terme e Terra del Sole, 19 gennaio 2025 -Tantissimi cagnolini provenienti da tutta la vallata sono statidelle benedizioni deglisvoltesi a, frazione alle porte di Terra del Sole, e anella domenica temporalmente più vicina alladi, in calendario il 17 gennaio. A, contrariamente agli altri anni, non erano presenti i cavalli, gli asinelli e il pony mascottemanizione: la pioggia caduta nel corsonotte non ha favorito la partecipazione degli ‘equidi’, che normalmente raggiungono direttamente dai campi la grande area verde che abbraccia la chiesa di San Martino. Così sono stati i cani gli attori principalisentita liturgia. Tra gli altri, la tenerissima Lolita, 16 anni e qualche acciacco, e la minuscola Chloe, bassottina arlecchino di appena tre mesi di età e poche centinaia grammi di peso.