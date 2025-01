Scuolalink.it - Carta del Docente ai precari: come procedere in caso di Sentenza favorevole

risaputo, ladelè stata istituita con la Legge n. 107/2016 (Buona Scuola). Si tratta di un beneficio annuale del valore di 500 euro destinato agli insegnanti a tempo indeterminato per l’acquisto di beni e servizi finalizzati alla formazione professionale. Utilizzabile tramite un’applicazione web, permette di generare buoni elettronici per acquistare libri, software, hardware, corsi di aggiornamento, biglietti per musei, spettacoli e altri strumenti utili alla crescita professionale. Laè stata estesa temporaneamente anche ai docenticon contratto annuale su posti vacanti grazie al Decreto-Legge n. 69/2023, ma il mancato riconoscimento sistematico ai docenti a tempo determinato ha suscitato controversie, portando a numerosi contenziosi attraverso ricorsi giudiziari.