Campane che emozione | Tutti col naso all’insù

Mentre nella cripta del Duomo di Modena si svolgeva la cerimonia di apertura della tomba di San Geminiano, dalle 14 alle 15 di ieri pomeriggio una folla gremita si è radunata in Piazza Grande con ilper immortalare il concerto didella Ghirlandina. Grazie all’abilità e alla prestanza dei maestri dell’Unione Campanari Modenesi, infatti, le quattrodella Torre Civica, simbolo di Modena – per un peso complessivo di quattro tonnellate e mezzo – sono state suonate a mano per la prima volta dopo tanto tempo. Ledella Ghirlandina oggi sono quattro: due, le più grandi e maestose, risalgono al 1639, mentre le altre due, più piccole, furono aggiunte nel 1988 in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II. Vista la loro stazza, da molti decenni non vengono più suonate ‘a distesa’ per evitare che le oscillazioni possano compromettere la stabilità della torre.