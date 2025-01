Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Gazzetta: la Juventus accelera per Fikayo Tomori. I dettagli

Secondo ladello Sport lavuole chiudere il colpodal: le ultime sulin uscita del DiavoloSi avvicina sempre di più la cessione di, con lache è pronta a chiudere il secondo colpo in difesa dal club di via Aldo Rossi, nell’ultima stagione (ovviamente dopo Pierre Kalulu). Secondo quanto riportato dalladello Sport, nelle prossime ore è previsto un vertice importante tra la dirigenza bianconera e quella rossonera per definire i dettagli del trasferimento del centrale inglese alla corte della Vecchia Signora.Nonostante la volontà dell’allenatore delSergio Conceiçao di trattenere, i rossoneri hanno aperto alla sua cessione. I bianconeri puntano ad avere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più bonus.