Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Gubbio, suona la carica per il derby. Franchini e Faggi pronti al rientro

Leggi su Sport.quotidiano.net

– Siamo ancora alla vigilia del-Perugia, ma tutto l’ambiente rossoblu è entrato ormai nel clima partita. La speranza, per la partita di lunedì sera (ore 20:30 con diretta RaiSport) è quella di riuscire a creare un’atmosfera da vero "Barbetti", quasi come quella vista lo scorso anno con un tutto esaurito sfiorato. Una spinta come quella vista in quelle occasioni può essere decisiva per il, che è ancora alla ricerca di uno stato di forma che riesca a fornire continuità. Una continuità da ricercare in primis nella lista convocati: i continui infortuni hanno fortemente condizionato la stagione degli eugubini, che ora potrebbero però intravedere la luce in fondo al tunnel. Nel corso della settimana sono stati infatti reintegrati praticamente a pieno ritmo i centrocampisti(nella foto) e: entrambi alle prese con fastidi muscolari nelle ultime settimane, ora sembrano aver superato le difficoltà riscontrate a livello fisico.