CALCIO SERIE C FEMMINILE Big match a Castelnuovo fra Spezia e Moncalieri

LoWomen chiude il girone di andata al ’Marchini’ diMagra contro l’altra grande favorita, guidata dall’ex Ferrarese. L’importante sfida sarà diretta da Cosimo Papi di Prato con assistenti gli spezzini Riccardo Mergoni e Alessia Aprigliano. Il via alle 14.30 con diretta in streaming sul canale della Lnd. Previsto il pubblico delle grandi occasioni con partecipazione di tante ragazze e squadre femminili, sponsor e istiuzioni. Tutte a disposizione le ragazze di Salterio. Convocate come portieri Sensi, Costantini e Falchetto, come difensori Pozzi, Monetini, Fuggle, Duce, Lombardo, Scattina e Barraza, come centrocampiste Del Freo, Dezotti, Lovecchio, Ciccarelli, Dehima, Manea e come attaccanti Sansevieri, Buono, Codecà, Parodi e Vacchino. Le altre partite: Pietrasanta-Formello, Bellinzago-Lesmo, Monterosso- Ivrea, Pro Sesto-Tharros, Sedriano-Azalee, Torres- Meda.