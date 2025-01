Calcio, in migliaia a Capodichino per accogliere il Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Il successo sull’Atalanta che vale altantissimo nella corsa scudetto ha fatto riversaredi tifosi all’aeroporto di. Gli stessi che venerdì sera avevano salutato la partenza per Bergamo caricando la squadra tra cori, bandiere e fumogeni, hanno atteso gli azzurri la scorsa notte nel volo di ritorno. La squadra è atterrata intorno alle 2 di notte aed è stata salutata con fuochi d’artificio, fumogeni, cori e tanta, tanta allegria. Necessaria per alleviare l’aria gelida di questi giorni. Il pullman sul quale è salita la squadra di Conte ha fatto fatica ad allontanarsi dallo scalo. E Conte, megafono in mano, ha ringraziato i tifosi dell’accoglienza promettendo il massimo impegno fino alla fine del torneo.L'articolo, inperilproviene da Ildenaro.