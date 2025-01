Oasport.it - Calcio femminile: la Roma batte la Juventus nel big match di Serie A, bene l’Inter

Arriva la prima sconfitta in Campionato per la schiacciasassi. La Vecchia Signora si è infatti dovuta arrendere al cospetto dellain occasione deldi cartellone della quindicesima giornata valida per laA 2024-2025 di, uscendo dal campo del Tre Fontane con il risultato di 3-1. Una sconfitta che riapre lo scenario in ottica classifica, considerato lo scarto di soli quattro punti sulla prima inseguitrice Inter.La sfida tra le bianconere e le giallorosse non è mai banale. E anche la partita odierna non è stata da meno. Dopo infatti appena tre minuti le capitoline sbloccano il risultato, passando in vantaggio grazie all’ottima situazione creata da Viens, la quale con una sponda appoggia a Dragoni, quest’ultima molto brava a destreggiarsi tra le avversarie entrando in area e superando Peyraud-Magnin.