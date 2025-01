Caffé tazzina amara Spesso è oltre 120 euro I baristi | Anno iniziato con rincari del 30%

Ilrestodelcarlino.it - Caffé, tazzina amara. Spesso è oltre 1,20 euro. I baristi: "Anno iniziato con rincari del 30%"

Il boom didella materia prima (ancheil 60%), a cui si somma l’impennata dei costi di gestione dei locali e delle bollette, ha già avuto i suoi primi effetti sul prezzo delladi caffè, che in alcuni bar pesaresi dal primo gennaio ha subìto degli aumenti. E nei prossimi mesi, potrebbe ulteriormente salire. Il problema alla base è l’aumento dei costi del caffè, sia per la varietà arabica che robusta, dovuto in parte al cambiamento climatico che, tra siccità e temperature al di sopra della media, ha messo in difficoltà le produzioni di caffè, soprattutto in paesi come Brasile e Vietnam. A questo però si aggiungono anche le oscillazioni di borsa, che hinciso sui costi della materia prima: nel 2024 il prezzo del caffè era già salito diil 30%, ora sono attesi altrettanti, con effetti che si protrarranche nei prossimi mesi.