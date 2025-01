Secoloditalia.it - “Buon compleanno Paolo, il tuo esempio vive nelle nostre azioni”: Meloni ricorda Borsellino

Nel giorno della nascita di“desiderore un grande uomo, un giudice e un servitore dello Stato che ci ha insegnato che avere paura è umano ma ciò che è importante è affiancare alla paura il coraggio. Il coraggio di combattere per quello in cui si crede e fare tutto ciò che è possibile per migliorare le cose”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia.Gli auguri di “” di“Fin dall’insediamento del governo – prosegue il post social di– abbiamo messo tra lepriorità la battaglia contro le mafie e, nel nome di, di Giovanni Falcone e di tutti coloro che sono caduti per mano della criminalità organizzata, continueremo su questa strada per portare legalità e sicurezza, libertà e giustizia.