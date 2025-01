Oasport.it - BRIGNONE SUBLIME! Dipinge la perfezione e domina il superG di Cortina! Curtoni sfiora il podio, Goggia più indietro

Il timbro della campionessa. Federicatrionfa neldi, ottenendo una delle vittorie più belle della sua carriera, la prima sull’Olympia delle Tofane. Un piccolo capolavoro quello della valdostana e soprattutto un ulteriore duello vinto nella sfida diretta per la classifica generale con Lara Gut-Behrami, l’unica che è riuscita in parte a contenere il distacco dall’azzurra.Si tratta del trentunesimo successo in carriera in Coppa del Mondo per, l’undicesimo della specialità, ma soprattutto finalmente Federica ha rotto la maledizione con, località nella quale non era mai riuscita a vincere e nella quale non era mai salita nemmeno sulprima del fantastico terzo posto di ieri in discesa. Oggiè stata eccezionale, pennellando ogni curva e guadagnando dal primo all’ultimo intermedio, facendo soprattutto la differenza nella parte più tecnica del tracciato.