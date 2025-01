Oasport.it - Brignone e Goggia tornano in gara già tra due giorni! Gli ultimi appuntamenti prima dei Mondiali

Federicae Sofiasono state le grandi protagoniste nel fine settimana di Cortina d’Ampezzo, dove è andata in scena una classica tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha vinto il superG e ha conquistato un pregevole terzo posto in discesa libera, sfatando il tabù della località dolomitica: sulla mitica pista dell’Olympia delle Tofana non aveva mai raccolto grandi risultati, ma in questo weekend è stata impeccabile e ha conquistato il 31mo successo in carriera nel massimo circuito.La fenomenale bergamasca si è invece imposta in discesa libera, mettendo la firma sulla terza affermazione stagionale e ottenendo il 26mo sigillo in carriera, ma nel superG ha faticato a esprimersi al suo massimo livello e ha portato a casa “soltanto” il settimo posto.