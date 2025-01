Tvplay.it - Boom Napoli, annuncio shock: decisione presa

In casa, dopo il successo di ieri sera contro l’Atalanta, è stato fatto undavvero importante.Dopo aver battuto il Verona ed aver salutato Kvaratskhelia, di fatto, ildi Antonio Conte ha fornito una grandissima dimostrazione di forza. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto ieri sera per 2-3 al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, vendicando così il ko di due mesi fa subito allo Stadio Diego Armando Maradona.(Ansa Foto) tvplay.itIl, dunque, è stato bravissimo a non perdersi d’animo dopo il gol subito da Mateo Retegui. I partenopei, infatti, hanno prima pareggiato con Matteo Politano e poi sono passati in vantaggio con Scott McTominay.La rete del momentaneo 2-2 è stata siglata da Lookman, autore di un bellissimo, ma portare a casa i tre punti è stato ildi Antonio Conte.