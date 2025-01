Anteprima24.it - Bomba artigianale al circolo Pd, Misiani: “Andiamo avanti”

Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimo la solidarietà e vicinanza di tutto il Partito Democratico della Campania nei confronti degli iscritti e dei militanti deldel Partito Democratico di San Michele di Serino (AV), la cui sede è stata oggetto di un atto di vandalismo che condanniamo fermamente. Se i teppisti che hanno colpito il nostropensano di intimidirci, si sbagliano di grosso. Non permetteremo a nessuno di farlo”, così il commissario regionale dem Antonio.Interviene anche la Segretaria Generale Cgil Avellino Italia D’Acierno: “Un atto gravissimo che ci preoccupa molto! Il vile gesto di aggressione perpetrato nei confronti della sezione del PD di San Michele di Serino rappresenta qualcosa di gravissimo e di davvero preoccupante. Mettere unacarta in maniera premeditata e apporre delle scritte di stampo fascista in pieno giorno dalla porta di una formazione politica , come Cgil Avellino non ci può lasciare indifferenti ecco perché intervengo con forza e chiarezza.