Secoloditalia.it - Blue monday: incombe il giorno più triste dell’anno. Ecco perché cade ogni terzo lunedì di gennaio

Leggi su Secoloditalia.it

È in arrivo ilpiù, meglio noto come “”:implacabilmenteanno, ildi. Per il 2025quindi il 20. A individuarlo, nel 2005, Cliff Arnall, uno psicologo britannico che ha lavorato all’Università di Cardiff.Lo studioso ha identificato questa data come la peggiore, in base a un calcolo matematico,segna la fine delle festività natalizie e la consapevolezza che dovranno passare mesi prima delle prossime vacanze estive. L’equazione prende in considerazione altre variabili come il meteo, i sensi di colpa per i soldi spesi a Natale, il calo di motivazione dopo le Feste e la crescente necessità di darsi da fareLa Coldiretti, in occasione della ricorrenza, ha pubblicato una dieta per fronteggiare il senso dizzante.