Ilgiorno.it - Billy morto intrappolato nell’auto dopo lo schianto nel canale: chi era il ragazzo di 22 anni di Villanterio

MAGHERNO (Pavia) – Avrebbe compiuto 23giovedì prossimo.Owell Cardenas Varas, nato in Italia, viveva acon la madre, originaria dell’Ecuador, un fratellino minorenne e il patrigno, originario del Napoletano. Aveva frequentato l’Ipsia “Cremona” a Pavia,il diploma aveva iniziato a lavorare, ma la sua vita è stata stroncata troppo presto, prima dell’alba di ieri. Era sul sedile posteriore della Kia Rio di un amico 25enne, anche lui originario dell’Ecuador e residente a, che all’esito degli accertamenti sarà accusato di omicidio stradale colposo. Sul sedile anteriore destro c’era anche la fidanzata del 25enne, una ragazza 20enne di nazionalità ucraina che abita a Magherno.la lunga serata passata insieme, con anche altri amici, erano circa le 5 di ieri quando la Kia Rio stava percorrendo la Provinciale 116 detta “del Tombone”, in direzione daverso Magherno, per riaccompagnare a casa per prima la ragazza ventenne.