Biden | mia squadra e di Trump unica voce

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.05 Joecelebra l'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, che arriva in una regione, il Medio Oriente, "profondamente trasformato". Hamas non governerà più Gaza, ha detto l'ex presidente Usa, sottolineando che il leader di Hamas è "morto e gli sponsor di Hamas nel Medio Oriente sono stati indeboliti da Israele". E ancora: "E' stata tra le trattive più dure". Poi "l'Iran mai così debole da decenni". E "in Libano ci sarà la fine della morsa di Hezbollah".Per l'accordo con Gaza,"grazie a me einsieme".