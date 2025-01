Terzotemponapoli.com - Behrami sul Napoli: ”Garnacho? Non lo prenderei, invece ecco perchè punterei su Yeremay…”

: ”Yeremay? E’ un giocatore molto vicino alle caratteristiche di Kvaratskhelia, forse con più qualità tecnica sul lungo perché ha anche forza fisica nelle gambe, lavora anche nella zona centrale da seconda punta. Parte anche lui da sinistra, è un fantasista molto interessante”Valon, ex centrocampista dele opinionista, ha parlato ai microfoni di Dazn del possibile sostituto di Kvarastkhelia. Queste le sue parole: “? Non lo. Come giocatore mi convince tantissimo, ma se prendipoi deve chiaramente giocare. Sarebbe da prendere in estate? La vedo dura. Le tempistiche richiedono che o lo fai adesso o se no in estate diventa difficile, perché poi ci sono altre squadre pronte a spendere quei soldi lì. Per il profilo che mi esalta, ma in questo momento non lo farei.