Basket in serie B femminile Mu Nunber8 vittoria sofferta contro il Valdarno Guerrieri top scorer con 12 punti bene Candelori

Secondo successo consecutivo per la Mu Number8 che chiude il girone di andata dellaB interregionale sconfiggendo 49-46 (parziali 10-11, 23-22, 37-34) ilal termine di una gara tirata. Partita dal basso punteggio che è filata sui binari dell’equilibrio per tutti i 40 minuti e ha visto le ragazze bianconere sbagliare molto in attacco, riuscendo però a prevalere grazie ad un’ottima difesa. Il primo quarto si chiude con le ospiti a +1, con le apuane che non riescono a produrre attacchi efficaci e a finalizzare la mole di gioco prodotta. Nel secondo tempino le locali si sciolgono leggermente e prendono qualche punto di vantaggio che viene vanificato da un gioco da tredelle valdarnesi sulla sirena che porta le due squadre al riposo sul 23-22 (parziale 13-11). L’incertezza e l’equilibrio durano anche al rientro in campo dopo l’intervallo lungo e il terzo tempino (parziale 14-12) vede la Mu Number chiudere sul +3.