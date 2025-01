Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Bondi Vis al tappeto con l’U19 Silver

L’Under 19diVis 2008 inaugura il 2025 con una sconfitta interna contro Vis Persiceto (56-63). La partita comincia in maniera assai negativa con un parziale di 8-1 per Persiceto, poi i biancazzurri cambiano marcia e riprendono gli avversari; secondo quarto che vede la squadra di coach Bonora dominare il campo, Persiceto schiera allora una zona ‘2-3’ che mette in difficoltà la Vis e all’intervallo i bolognesi restano in vantaggio sul +3. I giovani ‘vissini’ approcciano la ripresa col giusto piglio, andando fino al +6, ma la reazione degli ospiti arriva in fretta ed il terzo quarto si chiude sul 43-45. Nell’ultimo periodo laVis non riesce più a trovare la via del canestro, Persiceto prende coraggio e in attacco diventa inarrestabile approfittando di un blackout generale della truppa di coach Bonora: gli ospiti si aggiudicano i due punti mentre la Vis torna a casa con molto amaro in bocca.