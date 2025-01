.com - Basket B nazionale / La Ristopro di cuore: al supplementare battuta Ruvo 84-81 d1ts

Una prestazione encomiabile vale alla squadra di Niccolai un altro scalpo eccellente. Due punti-chiave per la salvezza, 30 di Pierotti, 24 di un super Dri e al PalaChemiba cade ancora una bigCERRETO D’ESI, 19 gennaio 2025 – – Lastrappa la vittoria dopo un tempocontrodi Puglia.DriLa squadra di Niccolai disputa una partita magistrale per applicazione e determinazione contro la squadra più in forma del girone, reduce da cinque vittorie e che deve inchinarsi dopo 45? di battaglia al PalaChemiba.Fabriano viene presa per mano dai 30 punti di Pierotti e dai 24 di Dri nella serata in cui manca per infortunio capitan Centanni, ma nel finale sono altrettanto fondamentali le giocate difensive di Scanzi e Molinaro, oltre a uno Gnecchi incollato in modo efficace sul capocannoniere Jackson.