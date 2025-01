Laspunta.it - Bambin Gesù, niente pasti ai genitori dei bambini. La vicenda di una giovane mamma veliterna.

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di unadonna di Velletri e della sua famiglia che per motivi di salute del suo bimbo di 50 giorni è dovuta rimanergli vicino (dopo il ricovero per una grave patologia respiratoria) per circa 10 giorni h24, presso il reparto di reumatologia dell’ospedale pediatricodi Roma al quartiere Gianicolo dal 31 dicembre 2024 all’8 gennaio 2025.“Per quanto riguarda le cure e la professionalità del personale medico non abbiamo nulla da eccepire, dichiarano lae la nonna del neonato. Il mioo è stato curato bene e siamo tornati a casa contenti dei trattamenti sanitari ricevuti che hanno permesso di farlo guarire da una brutta e pericolosa bronchiolite” dichiara la. “Tuttavia quello che desidero segnalare è che con l’arrivo del nuovo anno a causa delle nuove normative emanate dalla direzione generale dell’ospedale ci è stato detto: “non era più possibile passare il vitto aie dovevamo provvedercelo da soli .