Azzurri imbattuti ai ’Marmi’. Finotto e Shpendi le punte nello scacchiere di Calabro

Uno stadio completamente tinto di giallo-azzurro farà da cornice al match che la Carrarese sogna da giugno ovvero da quando la vittoria dei playoff le ha consegnato le chiavi della serie B. A 13 anni di distanza ecco tornare allo stadio dei Marmi lo Spezia con cui da sempre c’è una fiera ed accesa rivalità tra tifoserie. L’esito disastroso del derby d’andata in casa marmifera non ha fatto che acuire la voglia di successo del popolo carrarino, che oggi spera di prendersi la propria rivalsa sportiva sul campo. Non sarà assolutamente facile perché di fronte troverà uno Spezia che è la squadra che prende meno gol e che ha perso meno partite di tutti finora in questa serie B. Ci vorrà un’impresa ma la squadra diha dimostrato che quando gioca con le Alpi Apuane a farle da sfondo tutto può diventare possibile.