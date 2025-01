Thesocialpost.it - Australian Open, la furia di Djokovic: non risponde al giornalista e se ne va

Novakha deciso di non concedere la consueta intervista sul campo dopo la vittoria contro Jiri Lehecka all’, lasciando il pubblico sorpreso. Il campione serbo, noto per la sua disponibilità verso i fan, ha ringraziato brevemente gli spettatori senza fornire spiegazioni sul gesto. A chiarire la situazione è stato lo stessodurante la conferenza stampa successiva.Il motivo del rifiuto: le accuse a Channel 9ha dichiarato che la decisione di non partecipare all’intervista post partita è legata a un episodio accaduto nei giorni precedenti. “Unche lavora per Channel 9 in Australia ha preso in giro i tifosi serbi e ha fatto commenti offensivi e insultanti nei miei confronti”, ha spiegato. Nonostante le parole gravi, secondo il tennista, né ilné l’emittente si sarebbero scusati.