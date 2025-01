Ilgiorno.it - “Ausmerzen“. Dall’eugenetica a Basaglia

Cinque spettacoli teatrali, un cartellone in cui si alterneranno testi di impegno storico e civile ad altri che porteranno risate e buonumore. La stagione teatrale di Cineteca Milano Metropolis, in collaborazione con il Teatro della Cooperativa, riparte domani alle 20,45 con un recital che si colloca idealmente nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria. “- Vite indegne di essere vissute“ è un’opera che parla di eugenetica, malattia mentale, soluzione finale. Renato Sarti ne ha curato la regia, partendo da un testo teatrale di Marco Paolini, Mario Paolini, Michela Signori e Giovanni De Martis. "Quando ho chiesto a Paolini di portare ““ al Teatro della Cooperativa per ricordare Franconel centenario della sua nascita, mi ha risposto: “Perche´ non te lo fa ti? Me fido“ – racconta Sarti –.