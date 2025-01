Auschwitz | viaggio all’inferno la rappresentazione teatrale all’UCI Cinemas Parco Leonardo

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 19 gennaio 2025 – In occasione del Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio, alle 10:00, presso l’UCIdi Fiumicino, si terrà la, patrocinata dal Comune di Fiumicino, “”, scritta e diretta da Giovanni Anfuso e interpretato da Liliana Randi. Lo spettacolo, ispirato a documenti e testimonianze reali, offre un’intensa riflessione sulla tragedia dell’Olocausto. Lavedrà la partecipazione di oltre 400 studenti delle scuole superiori, coinvolti in un percorso educativo volto a preservare la memoria storica e a promuovere una cultura di pace e tolleranza. Interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore alla Cultura, Federica Poggio.