Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti e la dedica a Goffredo Cerza: “Sei la mia persona nel mondo”. Il 2025 sarà l’anno del matrimonio?

Milano – “Auguri alla mia anima gemella, alla parte logica di me. Al mio migliore amico, al mio più grande sostenitore. Alla mianel, al mio ago nella bilancia”. Questa la romanticadi buon compleanno dial compagno, che ha appena compiuto 29 anni. A corredare la frase una foto insieme, durante la recente vacanza in Kenya insieme al primogenito Cesare. Ilpotrebbe essere un anno speciale per la coppia: dopo la proposta difatta daalla compagna, a Londra, dove anni prima era iniziata la loro lunga storia d’amore. Data e location delle nozze non sono ancora note, quel che è certo è che Michelle Hunziker, mamma di, benedice l’unione. La conduttrice svizzera è molto legata al futuro genero, tanto che, parlando del tatuaggio in comune fatto con la figlia (con la scritta “Liebe ohne Leiden”) aveva scritto: "Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità, romantico , unache rappresenta un “plus” nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi.