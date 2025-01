Atletica Marta Zenoni scrive la storia al Meeting di Lussemburgo | è record italiano nei 1500 metri

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 gennaio 2025 – E' l'dei Fenomeni Azzurri esi prende il nuovoindoor deialdi. Il tempo dellaè quello di 4:03.59 e supera il 4:04.01, stabilito il 7 marzo 1982 da Gabriella Dorio. Dopo 43 anni il primato è adesso superato.E la campionessa europea in staffetta di cross, che ha messo al collo la medaglia d'oro lo scorso 1 dicembre (leggi qui), ha migliorato il suo personal best al coperto di 5 centesimi (4:08.92 realizzato nel 2024). Ha sfiorato poi quello all'outdoor (4:03.00).Foto Luxembourg Indoor(da fidal.it)