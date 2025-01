Terzotemponapoli.com - Atalanta, Gasperini: “A lungo siamo stati superiori. Napoli è una squadra molto forte”

: “A, ilè unarammaricati dalla sconfitta, ma ancora più determinati a fare bene”Gian Piero, allenatore dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il. Queste le sue parole:: la nostra prestazione è stata superiore e per questoancora più rammaricati della sconfitta“Se abbiamo peccato in qualche episodio difensivo? Sì. Il terzo gol l’abbiamo visto, pesano degli episodi negativi da parte nostra. Aanche. La nostra prestazione è stata superiore e per questoancora più rammaricati della sconfitta, ma quando incontri squadre così forti non puoi fare certi regali perchè li paghi.Usciremo ancora più determinati e con voglia di fare beneUsciremo ancora più determinati e con voglia di fare bene come fatto fino adesso.