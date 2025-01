Dilei.it - Ascolti tv del 18 gennaio, Ora o mai più sfida C’è Posta per te

Ancora una grandeper il palinsesto televisivo del sabato sera: a scontrarsi due show, uno più longevo e l’altro più recente, che hanno un posto speciale nel cuore del pubblico. Da un lato C’èper te, appuntamento irrinunciabile per gli spettatori di Canale5, affezionatissimi a Maria De Filippi e alle storie emozionanti che riesce a portare sullo schermo con il suo stile inconfondibile.Dall’altro su Rai1 c’è invece Marco Liorni con Ora o mai più, che ha visto trionfare Pierdavide Carone in coppia con Gigliola Cinquetti. Una vittoria meritatissima per l’ex cantante di Amici, e che ha saputo regalare al pubblico una grande interpretazione del brano Alle porte del sole insieme alla sua tutor.Sulle altre reti la scelta era, come di consueto, ricca di alternative: Rai 2 ha proposto un nuovo appuntamento con la serie tv S.