Arriva al posto di Vlahovic, 70 milioni per il nuovo bomber

Il futuro dell’attaccante serbo si deciderà tra gennaio e giugno, per ilcentravanti servono 70di euro subitoEntrato in campo negli ultimi minuti di Juventus-Milan, Dusancontinua a vivere la sua stagione sul doppio binario. Da un alto c’è il campo che, da qualche settimana ormai, lo vede attore non protagonista, vuoi per problemi fisici, vuoi per prestazioni non all’altezza. Dall’altro c’è il discorso che riguarda il suo futuro, con il rinnovo di contratto che tarda adre e che, probabilmente, non arriverà, aprendo le porta alla sua cessione.aldi, 70per il(LaPresse) Calciomercato.itOra o a giugno è difficile da dire con certezza anche se, con il passare dei giorni, la strada di una permanenza fino al termine della stagione diventa l’ipotesi più concreta.