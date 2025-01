Lortica.it - Arezzo domina a Legnago: vittoria netta 3-0. Le pagelle

Leggi su Lortica.it

Credits foto: S.S.Trombini: Sicuro nei bloccaggi e attento nei rinvii, svolge il suo compito con precisione. 6,5Montini: Dimostra versatilità e affidabilità come jolly difensivo. 6,5Chiosa: Prestazione solida, contribuisce alla sicurezza difensiva. 6,5Gigli: Protagonista con il gol che sblocca la gara, decisivo. 7Righetti: Buona prestazione, garantisce stabilità alla squadra. 6,5Mawuli: Non al massimo del potenziale, ma comunque utile alla manovra. 6,5Santoro: Metronomo del centrocampo, sempre preciso nelle giocate. 6,5Settembrini: Si fa trovare pronto e mantiene alta l’intensità per tutta la partita. 7Pattarello: Indispensabile per la manovra offensiva, incide sulla partita. 7Guccione: Un altro elemento imprescindibile per la squadra, dà il massimo. 7Tavernelli: Gli manca solo il gol, ma resta un perno dell’attacco.