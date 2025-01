Dilei.it - Anticipazioni Che tempo che fa del 19 gennaio: Fabio Fazio ospita Cecilia Sala

Siete pronti? Finalmente torna CheChe Fa con la prima puntata del 2025. Lo show più amato della domenica sera, condotto da un impeccabile, ci aspetta il 19alle 19,30 sul NOVE. E come sempre, sarà disponibile anche in streaming su NOVE.tv e discovery+ per chi preferisce goderselo in tutta comodità ovunque si trovi. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci saranno due pilastri dello show: la fantastica Luciana Littizzetto, pronta a farci ridere con la sua irresistibile ironia, e Filippa Lagerbäck, il volto che accoglie con grazia e stile gli ospiti della serata.Ledi Cheche fa del 19La puntata di domenica 19si preannuncia davvero speciale, con ospiti di altissimo livello e argomenti di grande attualità. Partiamo con un vero evento: tra gli ospiti ci sarà Sua Santità Papa Francesco.