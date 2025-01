Bergamonews.it - Ampie vetrate, riscaldamento a pavimento e catering: svelata la mensa della scuola primaria

Clusone. Una nuovaper gli alunnidi Clusone, un intervento legato all’istituzionesettimana corta a partire dall’anno scolastico 2025-2026. È stato presentato nella serata di venerdì 17 gennaio il progetto che fornirà all’Istituto scolastico baradello gli spazi in cui i ragazzi potranno consumare i loro pranzi.Oltre all’amministrazione comunale e al dirigente scolastico Raffaele Di Stasi, nell’auditorium di via Roma erano presenti anche gli ideatori tecnici del progetto, l’architetto Simone Locatelli e l’ingegnere Roberto Breviario, e i genitori di alcuni degli iscritti.“È un passaggio storico per il nostro istituto comprensivo commenta il sindaco Massimo Morstabilini – Dopo l’approvazionesettimana corta finalmente adeguiamo la struttura con la: i grandi cambiamenti creano sempre difficoltà, ma siamo sicuri che i dubbi verranno chiariti presto”.