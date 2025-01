Gossipnews.tv - Amici Sotto Accusa: Luca Jurman Tuona Contro il Talent!

Leggi su Gossipnews.tv

attacca, criticando allievi e coach. Ecco che cosa ha detto!, ex storico coach di, è tornato a puntare il ditoil celebre programma di Maria De Filippi. Durante una recente diretta su Twitch, il vocal coach non ha risparmiato parole dure nei confronti di alcuni allievi dell’attuale edizione e sull’uso, a suo dire eccessivo, dell’autotune. Questo tema è da tempo una delle sue principali battaglie: secondo, l’abuso di questo strumento finisce per oscurare le reali qualità vocali dei cantanti, omologandoli e impedendo loro di distinguersi.Tra i nomi citati,si è soffermato su Ilan, un allievo eliminato da Anna Pettinelli. L’ex coach si è detto dispiaciuto per l’uscita del ragazzo, sostenendo che non sia stato adeguatamente guidato dai professori per migliorare i suoi errori tecnici e artistici.