Amici 2025, diretta quindicesima puntata

Anticipazionidi domenica 19 gennaioMaria De Filippi conduce su Canale 5 ladi24, registrata venerdì.Nel corso dell’appuntamento, in scena la consueta gara di canto, giudicata da Alessandro Cattelan, e di ballo, con giudice l’étoile del Teatro dell’Opera di Roma Rebecca Bianchi. Per il canto ha vinto Antonia, con ultimo Deddè che è andato in sfida, mentre per il ballo è risultata prima Chiara, con fanalino di coda Dandy. Rebecca Bianchi ha inoltre potuto esibirsi con l’ex allievo diJavier Rojas in uno stralcio della Carmen di Bizet.Spazio poi alla gara di inediti giudicati da quattro rappresentanti dei network radiofonici: Filippo Ferraro per RDS, Luigi Provenzani per Radio Zeta, Beppe Cuva per Radio Subasio e Adriana Petro per Radio KissKiss.