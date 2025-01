Thesocialpost.it - Alzheimer, ricercatori italiani scoprono un gene chiave: nuove speranze dalla scienza

Un team diha scoperto un nuovolegato all’, aprendo la strada apossibilità per combattere questa malattia devastante. Il risultato nasce da anni di studi condotti dall’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino in collaborazione con altri centri di ricerca.Leggi anche: “Ingrediente vietato”. Allarme caramelle, dolci e farmaci. La Fda: “Quali sono i rischi per la salute”La scoperta delGrin2CGli studiosi hanno individuato mutazioni nelGrin2C, che codifica per una subunità del recettore Nmda del glutammato, un neurotrasmettitore fondamentale per il funzionamento del cervello. Ihanno analizzato una famiglia italiana con casi diad esordio senile, utilizzando tecnologie avanzate ditica molecolare.