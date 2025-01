Ilgiorno.it - Alessia Pifferi e il “sì” al matrimonio in carcere: dalla proposta dell’uomo alla lettera delirante della mamma killer

MILANO – Non ci sarà alcuntra, laassassina, che pochi giorni fa ha compiuto 39 anni neldi Vigevano e il pretendente che le ha fatto recapitare in cella ladi. È la secondache le arriva neldi Vigevano dove lasta scontando l’ergastolo pronunciato in primo grado per l’omicidiofiglia Diana, di 18 mesi, che lasciò morire di fame e di sete nel monolocale di via Parea a Ponte Lambro, estrema periferia di Milano. E, più probabilmente è un modo per la, personalità narcisistica, di attirare attenzione in vista del prossimo appello che si discuterà il 29 gennaio. La sua legalePontenani puntarevisione, pronta a dare di nuovo battaglia perché venga rivista la pena massima. E punta ancora sull’incapacità di intendere e voleredonna perché - sostiene - non è stata ben valutata nel primo grado di un processo che si è svolto in modo non sereno”.