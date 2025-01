Anteprima24.it - Aeroporto senza voli per Milano, Ilardi scrive ancora: “Non è una vicenda secondaria”

Tempo di lettura: 2 minutiSul tema della cancellazione deidall’di Salerno versoMalpensa si continua a registrare un botta e risposta attraverso note e commenti sui social tra Federalberghi e Confesercenti. Al primo allarme lanciato da Antonio, presidente dell’associazione che rappresenta gli albergatori aveva risposto con una nota rassicurante, nella giornata di ieri, Raffaele Esposito della Confesercenti. Nella giornata di oggi però non è tardata ad arrivare a un’ulteriore riflessione diche invita a non considerare laun fatto secondario. La stagione estiva è già programmata tanto che risultano in vendita iper Giugno e per Settembre.Al contrario, la programmazione di una compagnia aerea ha sostanzialmente cassato, a luglio e agosto, ida e per Malpensa negli aeroporti campani: nessun volo è, infatti, previsto nell’di Salerno-Pontecagnano e ia Napoli-Capodichino passano da tre giornalieri a due settimanali.