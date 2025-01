Quotidiano.net - Abusi edilizi al Santuario del Monte Faito, rinviato a giudizio il parroco che commissionò i lavori

Leggi su Quotidiano.net

Napoli, 19 gennaio 2025 -aldi San Michele Arcangelo al, un gioiello architettonico in un’area protetta in provincia di Napoli. È statodon Catello Malafronte, ildi Vico Equense committente deirealizzati senza autorizzazione. Le opere furono segnalate quattro anni fa dal Wwf Terre del Tirreno, che denunciarono il taglio di alberi e la cementificazione del suolo in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Non solo. Secondo quanto accertato dai carabinieri, è stato addirittura realizzato un tracciato viario ex-novo alle spalle della chiesa e sono stati sversativamente i materiali edili di risulta sul versante di Pi, un’area a rischio frana. Domani, lunedì 20 gennaio, si terrà la prima udienza al tribunale di Torre Annunziata del processo a carico di don Catello Malafronte.