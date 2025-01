Liberoquotidiano.it - 25 anni da morte Craxi, Mattarella: "Ha lasciato segno nel Paese"

Leggi su Liberoquotidiano.it

25fa, il 19 gennaio 2000, moriva Bettino, primo Presidente del Consiglio socialista, protagonista di una lunga stagione che dagliSettanta arriva fino a Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica. "Bettinoè stata una personalità rilevante degli ultimi decenni del Novecento italiano. Ha impresso unnegli indirizzi delin una stagione caratterizzata da grandi trasformazioni sociali e da profondi mutamenti negli equilibri globali", ha dichiarato il capo dello Statoin una nota, in occasione dell'versario. Ieri alla cerimonia in omaggio al leader socialista ad Hammamet, in Tunisia, hanno partecipato anche il presidente del Senato La Russa e il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani.