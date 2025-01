Lopinionista.it - Ysmail e l’amore per la musica indiana

GENOVA –(Emanuele Milletti), nato nel 1986, e? un polistrumentista, compositore e musicoterapeuta italiano di Genova specializzato in sitar,classicae canto armonico. Nel suo percorsole ha dedicato gli anni dell’adolescenza allo studio professionale del basso elettrico, suonando in diversi progetti hard rock-metal che lo hanno portato a vivere numerose esperienze live fin dai 15 anni di eta?.Il desiderio di entrare in contatto con la cultura e lalo hanno portato all’eta? di 20 anni a Varanasi, India, dove ha studiato sitar eclassicasotto la guida di Pandit Amarnath Mishra, uno dei piu? influenti musicisti della citta?. Dopo aver dedicato 9 anni allo studio del sitar, ha frequentato il conservatorio di Genova nel corso di basso jazz e completato un corso specialistico di Musicoterapia.